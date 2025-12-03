Agujas, gasas y desechos médicos: Cómo deben manejarse en Salta y qué multas prevé la ley

La aparición de residuos patológicos en la vía pública encendió las alarmas en Salta, luego de que vecinos denunciaran que una veterinaria arrojaba bolsas con material sanitario a la calle.

En la provincia, la gestión de residuos patológicos está regulada desde hace casi dos décadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que controla todo el circuito: generación, manipulación, transporte y tratamiento.

La Resolución Provincial Nº 517/06 y la Nº 238/09 adhirieron al régimen nacional de residuos peligrosos, por lo que su presencia en la vía pública está totalmente prohibida.

La normativa es enfática: “Queda prohibido sacar bolsas o contenedores con Residuos Sanitarios a la vía pública para su recolección”. Esto incluye veredas, contenedores urbanos, tachos municipales y cualquier espacio público.

Todos los establecimientos que generen residuos patológicos, como hospitales, clínicas, laboratorios, veterinarias, consultorios médicos y odontológicos, deben inscribirse en el Registro Provincial.

La normativa clasifica a los generadores en:

Pequeños generadores: menos de 200 kg anuales (consultorios, veterinarias, gabinetes).

Grandes generadores: más de 200 kg al año (hospitales, sanatorios, clínicas).

Cómo deben manipularse los residuos

El Manual de Gestión de Residuos Sanitarios establece protocolos estrictos:

Bolsas rojas obligatorias, de polietileno de al menos 80 micrones, impermeables y opacas. Se llenan hasta ¾ partes, se cierran con precintos inviolables y deben rotularse con fecha, hora y sector de origen.

Punzocortantes: se colocan en recipientes rígidos y resistentes a perforaciones, sin reutilizar envases.

Almacenamiento interno y externo: primero en contenedores identificados dentro del área de trabajo y luego en un depósito exclusivo, con limpieza diaria y condiciones adecuadas.

Transporte y tratamiento: solo empresas habilitadas

El retiro de residuos sanitarios debe hacerlo un transportista autorizado, con vehículos cerrados, herméticos y lavables.

Los pequeños generadores pueden trasladarlos por sus propios medios, pero solo bajo protocolos estrictos, con envases adecuados, identificación clara y sin mezclarlos con basura domiciliaria.

La provincia cuenta con tres operadores habilitados, con plantas en parques industriales donde se realiza incineración en horno pirolítico, autoclavado para residuos patogénicos, landfarming para suelos contaminados y reciclado de aceites minerales. Además, hay diez empresas de transporte autorizadas.

Responsabilidad del generador

El tratamiento es responsabilidad exclusiva del generador, que debe seleccionar y contratar a un operador habilitado para asegurar el tratamiento y la disposición final. Cada movimiento debe documentarse mediante manifiestos y certificados que pueden ser requeridos en inspecciones.

Quién controla

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es la autoridad de aplicación: fiscaliza establecimientos, verifica la inscripción obligatoria y controla el transporte y tratamiento. También puede aplicar sanciones ante cualquier incumplimiento.

Por qué importa

El manejo inadecuado de residuos patológicos puede causar contagios - hepatitis, VIH, infecciones - además de contaminar suelo y agua, y exponer a trabajadores y vecinos.



