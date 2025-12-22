J.V. González: Un empleado judicial habría amenazado a un oficial de la Policía

De acuerdo a información a la que accedió InformateSalta la noche del viernes fue testigo de un escenario lamentable, es que un funcionario judicial habría insultado y amenazado a oficial de la Policía de Salta. El uniformado realizó la denuncia correspondiente y aseguró sentir miedo por su integridad y la de su familia.

El oficial en cuestión se encontraba realizando un control vehicular con personal de tránsito municipal de J.V. González, cuando detectaron un conductor que se desplazaba sin licencia de conducir, cédula, seguro ni casco por lo que realizaron la infracción correspondiente.

Minutos después, se hizo presente en el lugar un hombre quien "descendió de su rodado de manera violenta increpando al personal policial y al personal de tránsito". El sujeto aseguró "lo que hacen ustedes es ilegítimo" acto seguido se dirigió al oficial para decirle: "Sos un putito, no te olvides que ya te hice una denuncia, te voy a hacer un citatorio para el juzgado de garantías. No te quejes cuando te haga trasladar. Yo trabajo en el poder judicial, en el juzgado de garantías, la persona que le hicieron las infracciones es mi familiar. Cuando estes fuera de servicio espero no cruzarte, ya vas a ver vos".

El caso generó revuelo en la comunidad mientras es investigado por la justicia con el objetivo de esclarecer lo sucedido.