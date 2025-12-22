Paro de controladores: No hubo acuerdo y el gobierno dictará conciliación

El conflicto del Gobierno con los controladores aéreos sigue sin solucionarse tras una nueva jornada de negociaciones. La semana pasada cientos de vuelos se vieron afectados, hubieron reprogramaciones y cancelacones.

Este lunes hubo una reunión entre el sindicato, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Subsecretaria de Trabajo de la Nación, Claudia Testa, para destrabar el paro que afecta a miles de pasajeros, pero no hubo acuerdo.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Gobierno dictará "en breve" la conciliación obligatoria por 15 días, luego de que la empresa no hiciera ningún ofrecimiento a los reclamos sindicales.