Paro de controladores aéreos: En Salta, hay dos vuelos afectados

La medida de fuerza llevada adelante por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA ya genera impacto en Salta, donde al menos dos vuelos resultaron afectados durante la jornada de este miércoles, según confirmó Juan Pablo Armanino, delegado del gremio aeronáutico.

Según adelantó, la protesta continuará mañana jueves de 16 a 19, en el marco de un reclamo salarial y por el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. “Hoy los trabajadores están cobrando salarios muy bajos y hay varios puntos del convenio que no se vienen cumpliendo”, remarcó.

"Lamentablemente se están sufriendo salarios de hambre en este momento"

En paralelo, se inició una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio espera una instancia de diálogo con el Gobierno nacional. "Lo que esperamos es que a través del diálogo se pueda solucionar este conflicto", dijo.

Impacto en Salta

El delegado confirmó que dos vuelos que debían operar hoy en el aeropuerto de Salta no pudieron cumplir con sus horarios previstos, uno de la empresa Aerolíneas Argentinas y otro de JetSmart.

Los pasajeros afectados serán reubicados a lo largo del día, de acuerdo a la disponibilidad de cada aerolínea.