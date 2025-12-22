Gimnasia y Tiro y Central Norte ya conocen los rivales que tendrán en el 2026

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de las zonas para la Primera Nacional.

Al igual que esta temporada que se despide, no habrá clásico entre Gimnasia y Tiro y Central Norte ya que quedaron en zonas diferentes.

Central Norte está en la Zona A y sus rivales serán: All Boys, Ferro, Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Estudiantes (BsAs), Racing de Córdoba, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano, Acassuso y Colón.

Por otro lado, la zona de Gimnasia y Tiro será la B, allí tendrá los siguientes rivales: Chicago, Atlanta, San Martín (T), Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín (SJ), Temperley, Güemes, Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético Rafaela y Midland.