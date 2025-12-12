En asamblea, se modificó el estatuto de Juventud Antoniana

En asamblea, se modificó el estatuto de Juventud AntonianaDeportes12/12/2025
Este viernes se llevó a cabo la Asamblea General en Juventud Antoniana, donde se pusieron a disposición de los socios los balances de la actual gestión.
En la convocatoria, también se aprobó la reforma del Estatuto del Centro Juventud Antoniana. Algunos de los cambios que se aplicaron son:
- Las gestiones ahora serán de cuatro años
- Ante una gestión que complique a la institución, la Comisión Directiva deberá afrontar la situación con su patrimonio.
