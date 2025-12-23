Sin casco ni papeles: Más de 2600 motos fueron secuestradas por infracciones en la provincia

Las irregularidades en el manejo de motocicletas se siguen visibilizando en las redes sociales, una problemática que los mismos vecinos denuncian en toda la provincia, ya que el temor por sufrir algún accidente a manos de irresponsables sobrevuela.

Es que no solo se trata de cuidar la seguridad de uno sino del prójimo, por eso desde Seguridad Vial llevan adelante en todo el territorio salteño operativos de control de estos vehículos.

El Subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, dio a conocer que hasta el momento en toda la provincia se sacaron de circulación más de 2.600 motos, ya que no cumplían con las condiciones y estándares de seguridad necesarios: “No usan casco correctamente, no llevan la documentación que le exigen en los controles” comentó a El Once Tv.

Pidió a quienes se trasladen por las fiestas contar con la documentación en regla y a mano para evitar demoras en controles que provocan el fastidio de los demás conductores.

Deben circular con RTO (Revisión Técnica Vehicular Obligatoria), tarjeta verde, seguro y matafuegos entre otros.