“Beber en exceso es peligroso”, Salud alerta por los riesgos del alcohol en fin de año

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, el Ministerio de Salud Pública de Salta lanzó un contundente llamado a la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas y difundió una serie de recomendaciones clave para evitar accidentes, problemas de salud y situaciones de riesgo durante las fiestas.

Desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones advirtieron que diciembre es un mes en el que aumentan los encuentros sociales y, con ellos, el consumo de alcohol, incluso entre personas que habitualmente no beben. Por ese motivo, remarcaron que la diversión no debe estar asociada a los excesos y que prácticas como el “fondo blanco” o la mezcla de distintas bebidas alcohólicas incrementan considerablemente los riesgos.

Las autoridades sanitarias insistieron en que, si se decide consumir alcohol, debe hacerse de manera moderada, lenta y a intervalos, acompañando siempre con comida, agua u otras bebidas sin alcohol. También recomendaron no mezclar alcohol con otras drogas ni con medicamentos sin consultar previamente a un profesional de la salud.

Salud recordó que niños, niñas y adolescentes no deben consumir bebidas alcohólicas, ya que no están preparados física ni psicológicamente para tolerar sus efectos. En ese sentido, apelaron a la responsabilidad de los adultos y subrayaron que el ejemplo es una de las principales herramientas de cuidado.

En materia de seguridad vial, el mensaje fue contundente: no se debe consumir absolutamente nada de alcohol si se va a conducir. Desde el Ministerio recomendaron designar un conductor responsable o utilizar transporte alternativo, recordando que en la provincia rige la ley de tolerancia cero al alcohol al volante.

Asimismo, se recordó que las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben beber alcohol, debido a los efectos negativos que puede generar en el desarrollo y crecimiento del bebé. También se aconsejó no beber si una persona no se siente bien anímicamente o de salud, y mantenerse siempre acompañada por personas de confianza.

Desde Salud Pública señalaron que el consumo problemático de alcohol es un grave problema de salud pública a nivel mundial y que en los últimos años se observa un inicio cada vez más temprano, un aumento del consumo en mujeres y una mayor ingesta durante fines de semana y celebraciones, especialmente en verano.

Finalmente, recordaron que la ley nacional Nº 24.788 prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y que la ley provincial Nº 7846 establece la prohibición de conducir habiendo consumido alcohol en cualquier grado.