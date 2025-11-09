Clausuran fiesta clandestina con gran afluencia de público y consumo de bebidas alcohólicas

Fue esta madrugada en avenida Mosconi y Azucena. El procedimiento se registró durante un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Esta madrugada, tras un patrullaje preventivo en avenida Mosconi y Azucena, efectivos del Distrito de Prevención 4 detectaron que en un local se realizaba una fiesta sin la autorización correspondiente.

En ese marco, se clausuró el evento. Se infraccionó al responsable del lugar por infringir el Art. 124 inc. A de la Ley 7135/01.

Con intervención de la Fiscalía Penal 2 se procedió al despeje de los concurrentes.