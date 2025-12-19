La Cámara Argentina de Comercio alerta sobre el "ingreso irregular" de mercadería al país

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitieron un comunicado en el que advierten su preocupación ante el incremento del "ingreso irregular" de mercaderías al país. Es que sostienen que el sector empresarial viene sintiendo, en sus diferentes rubros, el impacto de la actividad ilícita "no solamente en la comercialización, sino también en la producción y el empleo local".

Esto también afecta "las arcas del Estado Nacional, debido a la pérdida de recaudación en concepto de derechos de importación, impuestos internos e IVA".

Desde la entidad advirtieron que numerosas mercaderías ingresadas al país de manera ilegal, tales como celulares, aire acondicionados, televisores y notebooks, "incumplen las regulaciones relacionadas con certificaciones eléctricas y homologaciones del ENACOM, como así también carecen de garantía oficial y soporte técnico para los consumidores". En este contexto, queda claro que esto "infringe las normativas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial".

Es por esto, que la CAC busca que se profundicen las medidas de control y detección, sobre todo en los pasos fronterizos. Esto con el objetivo de mejorar la identificación y persecución de los responsables de ingresos irregulares de mercaderías a través de las fronteras y los vendedores ilegales en el mercado local quien perciben ingresos extraordinarios y libres de impuestos.

"La CAC está convencida de que la labor coordinada de los distintos organismos públicos resulta clave para implementar mejores y más eficaces controles e inspecciones sobre vendedores y revendedores, tanto físicos como en línea, para asegurar el cumplimento del marco legal y la sana competencia", finaliza el documento.