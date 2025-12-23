“Vienen a salvar los regalos de Navidad”: Largas filas en la frontera por las fiestas

En las últimas horas se viralizó un video que mostraba largas filas de personas cruzando hacia Bolivia, una escena habitual en la previa de las fiestas de fin de año. Las imagenes generaron repercusión en redes sociales y volvieron a poner en debate el movimiento comercial en la frontera norte.

En diálogo con InformateSalta, Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, explicó que este fenómeno se repite todos los años, aunque aclaró que el flujo fue menor al de 2024. “Es habitual para fin de año que se sobreexceda la cantidad de gente que viene a comprar. A pesar de que hoy los precios en Bolivia no son tan competitivos, mucha gente del norte viene a salvar los regalos de Navidad”, señaló.

Según detalló, el movimiento fue importante, pero lejos de los picos del año pasado. “Este año fueron muchos, pero no fue el número del año pasado, que realmente nos excedió en todo sentido”, afirmó.

Uno de los factores que influyó fue el mayor control en los pasos fronterizos, en el marco del Plan Güemes. “Antes había un solo control en el puesto 28 de la ruta 50. Hoy hay más controles”, explicó.

Zigarán también apuntó a una situación cambiaria que impacta directamente en el comercio. “Hay algo extraño: antes los bolivianos pagaban el peso casi al mismo valor del dólar, 0,88 o 0,86. Ahora lo bajaron a 0,64 o 0,60”, detalló, lo que redujo el atractivo de las compras para los argentinos.

Otro punto que genera malestar es el control del lado boliviano.

“Lo más chistoso es que la Aduana Boliviana y la Naval le quitan a la gente lo que compra en Argentina

En cuanto a los productos más buscados, explicó que cambiaron los hábitos de consumo. “Hoy la gente compra más ropa. Antes se compraban electrodomésticos, pero ahora si los buscás por Mercado Libre están casi al mismo precio, con cuotas y envío gratis”, sostuvo.

Finalmente, Zigarán reclamó mayor intervención a nivel nacional para ordenar la situación. “Siguen pasando cosas raras, como que no dejan pasar una Sidra del Valle. Creo que Cancillería o algún funcionario nacional debería interceder para poner un poco de orden”, concluyó.