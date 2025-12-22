A pocos días de las fiestas la frontera con Bolivia recibe miles de visitantes

A tan sólo algunos días de Navidad, miles de salteños pasaron el Río Bermejo en dirección a Bolivia para, en su mayoría, realizar compras aprovechando precios más bajos.

Sin duda la frontera con Bolivia vive momentos de alta actividad cuando se trata de festividades. Es que como se puede ver en imagenes compartidas en redes sociales, varias decenas de personas hacen fila en el puerto de chalanas para abordar y cruzar el Bermejo.

La situación causa preocupación entre los comerciantes argentinos, ya que aseguran que a pesar de los esfuerzos del Plan Güemes, no pueden competir contra la mercadería ilegal que ingresa desde el país vecino.