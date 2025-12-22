A pocos días de las fiestas la frontera con Bolivia recibe miles de visitantes

A pocos días de las fiestas la frontera con Bolivia recibe miles de visitantesSociedad22/12/2025
A tan sólo algunos días de Navidad, miles de salteños pasaron el Río Bermejo en dirección a Bolivia para, en su mayoría, realizar compras aprovechando precios más bajos.
Sin duda la frontera con Bolivia vive momentos de alta actividad cuando se trata de festividades. Es que como se puede ver en imagenes compartidas en redes sociales, varias decenas de personas hacen fila en el puerto de chalanas para abordar y cruzar el Bermejo.
La situación causa preocupación entre los comerciantes argentinos, ya que aseguran que a pesar de los esfuerzos del Plan Güemes, no pueden competir contra la mercadería ilegal que ingresa desde el país vecino.
Últimas noticias
La vacuna contra el dengue tiene una eficacia del 84,1%: “Es una herramienta complementaria”
Por María Victoria ArriagadaSalud23/12/2025
Te puede interesar
La “súper gripe” podría tratarse con un medicamento ya usado para la Gripe A y el COVID-19
Mariangeles QuinterosSociedad23/12/2025
Luego de un año récord de patentamientos, ¿se vienen los autos híbridos a Salta?
Por María Victoria ArriagadaSociedad23/12/2025
En el último mes, la carne subió entre un 15% y un 20% por encima de la inflación, las razones
Mariangeles QuinterosSociedad23/12/2025
El boom de las tiendas de “ropa americana” en Salta: moda, contrabando y ausencia de controles fiscales
Por Federico StornioloSociedad23/12/2025
Lo más visto