Celos, destrozos y fuga en un barrio de Metán: Lo demoraron con objetos robados

Celos, destrozos y fuga en un barrio de Metán: Lo demoraron con objetos robadosPoliciales23/12/2025
Un violento episodio de daños se registró en la madrugada del domingo en barrio Alberdi en la localidad de Metán, donde un hombre fue demorado tras provocar destrozos en una vivienda y luego intentar escapar según informó el medio Expresión del Sur.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en inmediaciones de las calles Salta y Alberdi, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre disturbios en la zona.
Al llegar al lugar, efectivos de la División Seguridad Urbana del Distrito de Prevención 3 constataron daños en la reja de una vivienda y en un automóvil, ambos propiedad de una mujer.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el episodio se habría originado tras una reunión entre amigos. Al intentar retirarse junto a su pareja y ante la negativa de la mujer, el sujeto habría reaccionado de forma violenta, arrojando objetos contundentes contra la reja y el vehículo, causando importantes daños materiales. Luego del ataque, se dio a la fuga.
Con los datos aportados, personal policial inició un rastrillaje por la zona y logró demorar al presunto autor en cercanías de la terminal de ómnibus de Metán.
Al momento del procedimiento, el hombre llevaba consigo una caja con herramientas, un par de zapatillas y un perro de pelaje marrón, elementos cuya procedencia no pudo justificar y que fueron secuestrados de manera preventiva.
El individuo fue trasladado a sede policial, mientras que la damnificada formalizó la denuncia por el delito de daños. Intervino la Fiscalía Penal N°1 del Distrito Judicial Sur – Metán, que dispuso la libertad del involucrado, sin perjuicio de la continuidad de la investigación.