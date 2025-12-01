Insólito: Dos policías fueron a trabajar y habrían estado borrachos

Insólito: Dos policías fueron a trabajar y habrían estado borrachosSociedad01/12/2025
Según publicó El Tribuno, el insólito hecho se dio en la localidad de Metán, donde dos efectivos habrían llegado alcoholizados al trabajo el fin de semana.
Se trataría de una oficial y un suboficial a quienes les hicieron test de alcoholemia y el resultado les dio positivo.
El hecho fue el sábado por la mañana cuando ingresaban a su turno. Por el momento, no trascendió si los trabajadores recibirían sanciones.
