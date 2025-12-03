Un tren chocó a un auto y lo arrastró varios metros en el acceso a Río Piedras

Esta mañana en el acceso a Río Piedras, un tren embistió a un automóvil Fiat Cronos y lo arrastró varios metros sobre las vías. El hecho ocurrió alrededor de las 7 am. A pesar de la violencia del choque, la mujer que conducía no sufrió lesiones y fue trasladada al centro de salud solo por precaución. Según los primeros testimonios, se habría asustado al escuchar la bocina del tren justo en el momento en que intentaba cruzar las vías.

Vecinos de la zona señalan que el cruce es especialmente peligroso porque no cuenta con barreras automáticas ni señalización adecuada, una problemática común en varios puntos del sur provincial. En Metán las vías dividen a la ciudad y el tránsito convive diariamente con el paso de formaciones ferroviarias sin el resguardo necesario. Lo mismo ocurre en El Galpón, donde los trenes atraviesan la concurrida Ruta Nacional 16.

La falta de infraestructura de seguridad ya provocó múltiples siniestros en estos cruces, algunos con heridos y otros con consecuencias fatales. El episodio de esta mañana vuelve a encender las alertas sobre un reclamo histórico en la región: la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los pasos ferroviarios para evitar nuevas tragedias.