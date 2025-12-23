La “súper gripe” podría tratarse con un medicamento ya usado para la Gripe A y el COVID-19

La llegada de la Super gripe a la Argentina, confirmada por autoridades Nacionales con tres casos positivos, pone en alerta a toda la comuniad y a las autoridades de salud, que ya hablan nuevamente del uso del Tamiflú o comecialmente conocido como oseltamivir el cual fue utilizado en la pandemia de Gripe A y durante el COVID19 con resultados efectivos,

InformateSalta consultó sobre la medicación que se estaría por utilizar para tratar la enfermedad y Susana Carrasco, Presidenta de Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta explicó "El tamiflú anduvo bien en el COVID y en la H1N1, pero en esta aún no tengo el conocimiento.

La presidente de propietarios de Farmacias aclaró a su vez que: "Es un medicamento que practicamente no se consigue en farmacia porque en su principio lo compró el Ministerio de Salud Pública y lo proveía directamente salud pública, entonces prácticamente no se comercializó por farmacia".

La medicación, según la estación

Carrasco, explicó que en el sector no existe un ranking de remedios más vendidos en el año y que las ventas tienen que ver más con cada estación del año.

"En invierno son los antibióticos, antigripales, paracetamol, ibuprofeno. En el verano son las cremas antimicóticas, repelentes, protección solar. Igualmente aclaró que tienen picos de ventas en determinados productos y depende de la estación del año, en verano son típicos los antidiarreicos, antiacidos y en invierno directamente el tema de gripes o problemas respiratorios", concluyó por InformateSalta.