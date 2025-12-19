Alerta por la “súper gripe”: Qué síntomas no hay que ignorar tras viajar al exterior

Ante una alerta epidemiológica regional por la circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud Pública de Salta reforzó las recomendaciones dirigidas especialmente a las personas que viajen hacia o desde el exterior, en particular al hemisferio norte y países limítrofes.

Aunque en la provincia no se registran casos sospechosos de nuevas variantes, las autoridades sanitarias insisten en no bajar la guardia.

La advertencia surge tras un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que confirmó el inicio de la temporada 2025-2026 de influenza en el hemisferio norte, con un aumento de casos de Influenza A, especialmente del subtipo A(H3N2). En Europa y Asia se observa un crecimiento acelerado de un subclado denominado “variante K”, que si bien no ha mostrado mayor gravedad clínica, suele afectar con más intensidad a adultos mayores.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que, hasta fines de noviembre, esta variante no había sido detectada en Sudamérica. Sin embargo, la situación encendió alertas luego de que autoridades sanitarias de Cochabamba, Bolivia, confirmaran un brote familiar de Influenza A (H3N2) importado desde Estados Unidos. Debido a la cercanía geográfica y al flujo constante de viajeros, Salta activó los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana cualquier caso fuera de temporada.

En este contexto, la cartera sanitaria recomendó a quienes viajen verificar antes de salir del país que tengan completos los esquemas de vacunación contra la gripe y la COVID-19. Durante los viajes, aconsejan mantener medidas básicas como el uso de barbijo en espacios cerrados o muy concurridos y una higiene de manos frecuente.

Además, se pidió especial atención a los síntomas al regresar. Fiebre alta de inicio repentino, tos, dolor intenso de garganta o dolores musculares deben ser motivo de consulta inmediata en un centro de salud, informando siempre el antecedente de viaje y los países visitados para facilitar un diagnóstico precoz.

Desde el Ministerio también recordaron que la vacunación anticipada sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. A nivel comunitario, se insistió en mantener hábitos de cuidado como la ventilación de ambientes, la higiene respiratoria y el aislamiento voluntario ante síntomas para evitar contagios.