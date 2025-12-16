Agustina tiene 14 años, espera un trasplante y su padre pide ayuda para la internación

Agustina tiene 14 años, es de Embarcación y desde hace ocho años permanece bajo tratamiento por una enfermedad renal crónica. Actualmente se encuentra internada en la ciudad de Salta, a la espera de un trasplante de riñón, y según confirmó su padre está primera en la lista de emergencia del Incucai, lo que representa una nueva esperanza para la familia.

Su papá, Alberto Illesca, la acompaña de manera permanente durante la internación. “Hace ocho años que estamos luchando con esta enfermedad, ella y yo”, expresó en AriesOnline, al relatar el largo camino que transitan desde que la adolescente fue derivada desde el norte provincial a la capital salteña para recibir atención especializada.

"A veces quiere comer una fruta y no tengo"

Además del impacto en la salud, la situación se agrava por las dificultades económicas. Alberto es peón rural temporario y actualmente se encuentra sin trabajo. Explicó que su obra social apenas cubre una parte mínima de los gastos y que el día a día se vuelve cada vez más complejo. “A veces quiere comer una fruta y no tengo. Salgo afuera y si alguien me ayuda, con eso le compro”, contó.

“A veces se pone triste, estar tanto tiempo internada es duro, pero acá la ayudan mucho”

Padre e hija deben permanecer en Salta por tiempo indeterminado, lo que implica afrontar gastos constantes de alimentación, medicamentos, traslados y trámites. “Lo más urgente es tener recursos para moverme, comprar remedios o salir a hacer trámites cuando ella queda internada”, señaló Illesca.

A pesar del contexto, destacó la fortaleza de Agustina y el acompañamiento que recibe en el hospital. La adolescente asiste a la escuela hospitalaria, participa de actividades recreativas y, cuando su estado de salud lo permite, puede salir a tomar aire. “A veces se pone triste, estar tanto tiempo internada es duro, pero acá la ayudan mucho”, valoró.

Quienes puedan colaborar con la familia pueden comunicarse directamente con Alberto Illesca al 3874-431418, donde recibe donaciones de alimentos, frutas, agua, mercadería o ayuda económica.