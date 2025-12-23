Intento de estafa: Pedían dinero y datos personales por adelantado para la compra de una moto

Un vecino de Metán estuvo a punto de ser víctima de una estafa vinculada a la supuesta venta de motocicletas, una maniobra que utilizaba el nombre de Pronto Motos SRL para generar confianza y concretar el engaño.

Según relató la persona damnificada, el contacto se inició a través de mensajes, donde una mujer que se presentó como Agus María le ofreció distintos modelos de motos a precios accesibles. Para avanzar con la operación, le indicaron que debía realizar un pago anticipado de $200.000, con la promesa de retirar el vehículo en poco tiempo.

Luego, otro interlocutor que se identificó como Mauro Navarro, supuesto supervisor, continuó con la operatoria. En ese intercambio, le solicitaron documentación personal, incluyendo imágenes del DNI, datos de contacto y comprobantes de servicios. Incluso le enviaron instrucciones para realizar un depósito a nombre de una tercera persona, asegurando que luego recibiría un comprobante digital y un código QR para la entrega.

Ante algunas dudas, el vecino decidió verificar la información directamente con la empresa, comunicándose con la sucursal oficial en la ciudad de Salta. Allí le confirmaron que ninguna de las personas mencionadas trabaja en la firma y que no se realizan ventas con adelantos, depósitos previos ni entregas sin presencia física en la concesionaria.

Desde la empresa explicaron que este tipo de maniobras apunta a aprovechar la expectativa de quienes buscan concretar una compra, aclarando que se trata de engaños elaborados y no de errores de los consumidores. Además, recomendaron radicar la denuncia, ya que existen antecedentes de intentos similares con el mismo modus operandi.

Finalmente, Pronto Motos recordó que todas las operaciones deben realizarse de manera presencial en su sucursal de Pellegrini 377, y advirtió a la comunidad que desconfíe de ofertas que soliciten pagos anticipados o el envío de datos personales por fuera de los canales oficiales.