Héroe azul: En Metán, un policía salvó a una familia de un incendio

En Metán, en calle Lavalle al 400 se empezaron a escuchar gritos que provenían de una vivienda, ya que un incendio se desataba en el lugar.

Esto fue percatado por el suboficial mayor, Ariel Fernando Gallardo, que estaba de descanso y circulaba en una moto junto a su hijo. En ese momento al ver que salía humo de la vivienda ingresó rápidamente.

En el interior el humo era de tal magnitud que apenas había visibilidad, pero esto no impidió que el Gallardo ayudara a la mujer y a los niños damnificados por el incendio.

Mediante el uso de baldes y bidones lograron controlar el fuego hasta la llegada de Bomberos, informó Con Criterio Salta.

Según trascendió, el foco ígneo habría iniciado por una vela encendida que prendió fuego un mueble del comedor y un equipo de música.

El policía, héroe de la situación, sufrió una intoxicación por humo y fue trasladado al hospital Del Carmen de Metán y posteriormente derivado a la capital salteña para realizarse estudios en los pulmones, permanece fuera de peligro.