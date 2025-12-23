Quemaduras durante las fiestas: Cómo actuar rápido y evitar riesgos

En la antesala de la Navidad, el Ministerio de Salud Pública de Salta llamó a extremar los cuidados en el hogar para prevenir quemaduras por pirotecnia, especialmente en niños, niñas y adolescentes, uno de los grupos más expuestos durante las celebraciones de fin de año.

Las autoridades sanitarias advirtieron que el uso de fuegos artificiales debe realizarse conforme a las ordenanzas municipales vigentes en cada localidad y remarcaron la importancia de la supervisión adulta permanente, ya que la población infantil no debería manipular pirotecnia sin control.

Médicos dermatólogos explicaron que las lesiones más frecuentes vinculadas a fuegos artificiales afectan ojos, boca y manos, zonas sensibles que pueden generar complicaciones severas si no reciben atención médica inmediata.

Quemaduras: el riesgo también está dentro del hogar

Desde los servicios de salud señalaron que, más allá de la pirotecnia, la mayoría de las consultas por quemaduras durante las fiestas se originan en el hogar, principalmente por agua caliente o fuego directo, sobre todo en la cocina durante la preparación de los alimentos.

En este sentido, recomendaron prestar especial atención al uso del horno, la plancha, ollas con líquidos calientes y el mate, elementos que suelen provocar accidentes domésticos.

Los especialistas alertaron que incluso las quemaduras de menor extensión pueden ser graves si comprometen áreas funcionales como manos, pies o genitales, y que en muchos casos requieren internación por el dolor y para un seguimiento adecuado.

Qué hacer ante quemaduras por pirotecnia u otros accidentes

Ante un episodio de quemaduras, Salud Pública recomienda actuar de inmediato: