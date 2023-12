Quemaduras por pirotecnia: “La primera recomendación es no utilizarla, no es necesaria”

Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina y con ellas, nunca está de más hablar sobre las recomendaciones para evitar quemaduras por pirotecnia, principalmente en niños. Además, cabe recordar que rige la prohibición de la de uso sonoro.

Al respecto, el doctor Gabriel Chagra Dib, de la Fundación Aurea, aseguró que siempre debe ser manipulada por adultos. “La primera recomendación es que no utilicen pirotecnia, no es necesaria. La pirotecnia en manos de los niños es prácticamente un arma de fuego, tanto la sonora como la no sonora. La no sonora también tiene sus problemas, sus dificultades y sobre todo si la manejan los niños”, dijo a Multivisión Federal.

En este sentido, indicó cual es el protocolo a seguir en el caso que ocurra. “Si se ha quemado la vestimenta o algún miembro, primero neutralizarlo con agua fría, es un buen mecanismo y recién después retirar la vestimenta. Después cubrirlo con un paño limpio y trasladarlo a un centro de salud o al hospital. No coloquen absolutamente nada porque eso dificulta después el diagnóstico de la quemadura”, expresó.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en la concientización sobre el cumplimiento de la Ley vigente. “La pirotecnia no sonora está, la tenemos, ha disminuido la cantidad de niños quemados, pero no se cumple habitualmente”, manifestó.