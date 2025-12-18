Pirotecnia y fiestas: Qué hacer ante una quemadura y por qué no hay que subestimarlas

Llegan las fiestas y muchos salteños ultiman los detalles para la próxima Navidad, fecha en la que los fuegos artificiales están presentes, recordando siempre que en Salta rige la pirotecnia sonora cero.

Pero para encender esa pirotecnia se requieren ciertos cuidados, los que algunos no tienen por lo que terminan siendo asistidos en centros de salud u hospitales.

Ante esto, los profesionales de la salud advierten sobre este peligro que pueden afectar partes sensibles como los ojos, explicaba a FM Aries el pediatra del Hospital Materno Infantil, Sergio Quispe.

Si bien disminuyó la cantidad de niños atendidos por quemaduras, insistió en la necesidad de reforzar la prevención y el control adulto.

Recomendaciones

Ante una quemadura lavar la zona afectada con abundante agua .

. No colocar hielo ni cremas caseras : “se les pone pasta de dientes a los chicos y no se debe hacer porque es un tóxico que va a lesionar más la piel que está quemada”.

: “se les pone pasta de dientes a los chicos y no se debe hacer porque es un tóxico que va a lesionar más la piel que está quemada”. No subestimar las quemaduras, evitar “googlear” y acudir a un profesional.

“El profesional evaluará la zona afectada y tendrá en cuenta si se trata de una región más complicada. Ante cualquier quemadura, hay que concurrir a un centro de salud” finalizó el médico.