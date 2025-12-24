Hoy y mañana habrán guardias en el Registro Civil

Hoy y mañana habrán guardias en el Registro CivilSociedad24/12/2025
Este miércoles y jueves el Registro Civil, funcionará con guardias de inscripción de nacimientos y defunciones.
Desde la entidad también recordaron que se podrán inscribir en la oficina del Hospital Materno Infantil los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.
En la sede de calle Brown 160, se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.
El próximo viernes 26, se retomarán las actividades con normalidad.
