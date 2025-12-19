Pasaporte regular y exprés: Conocé cómo tramitarlo y sus costos

En Salta y en todo el país comenzó el período de vacaciones, marcado por el cierre del ciclo lectivo y la llegada del verano.

En este contexto, muchas personas planean viajar para cambiar de aire, pero quienes tengan previsto salir al exterior deben contar con el pasaporte vigente. Es importante tener en cuenta que el trámite regular demora alrededor de dos meses, mientras que el pasaporte exprés puede obtenerse en pocas horas, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Cabe aclarar que en países del Mercosur no se requiere pasaporte para ingresar, en estos lugares basta con el DNI tarjeta. Se trata de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

Además debemos saber que el pasaporte es el documento de identidad Internacional y lo puede solicitar el ciudadano argentino nativo o por opción y sus requisitos son:

DNI vigente.Si no cuenta con DNI en deberá realizar el trámite combinado de DNI + PASAPORTE

Menores de 18 años, requiere presencia de padre, madre o tutor legal con DNI, acta de nacimiento original legalizada ( no se aceptan certificados ni fotocopias).

Menor bajo guarda judicial: El Representante legal debe concurrir con DNI, copia legalizada de su designación y autorización para tramitar pasaporte (no copia).

Aclaraciones

Podés solicitar el pasaporte por diferentes causas por ej. por primera vez; vencimiento; haberse agotado los espacios de visado; deterioro, pérdida o robo.

Los ciudadanos que no cuenten con el formato de DNI TARJETA deberán de manera obligatoria realizar el trámite combinado de DNI + PASAPORTE.

Si el ciudadano se encuentra comprendido en las edades en las cuales corresponda realizar las actualizaciones ya sea de menor (5/8años) o de mayor (14 años) podrá realizar el trámite combinado de DNI + PASAPORTE.

El pasaporte llega a tu domicilio aproximadamente a los 60 días hábiles según disponibilidad del Renaper ( Bs.As),. quien fabrica y distribuye los mismos.

Vence a los 10 años para mayores y 5 años para menores desde la fecha de emisión.

Una vez que tengas toda la documentación solicitada y si cumplís todos los requisitos, tenés que solicitar el turno al 148 y el trámite tiene un costo de $70 mil.

Entrega

El pasaporte será entregado en el domicilio declarado por medio de correo postal, esta entrega en el domicilio no tiene costo adicional, si la misma fracasara el Pasaporte será remitido a la oficina generadora del trámite de donde solo podrá ser retirado por su titular, si este fuera menor de 14 años por el padre, madre o representante legal con DNI.

Pasaporte exprés

El solicitante debe cumplir los mismos requisitos que para el pasaporte regular pero con algunas salvedades tales como que no requiere turno.

El interesado debe asistir personalmente con DNI vigente .Si no cuenta con DNI deberá realizar el trámite combinado de DNI + PASAPORTE.

.Si no cuenta con DNI deberá realizar el trámite combinado de DNI + PASAPORTE. Los pagos se deben realizar de manera presencial con QR, crédito y débito por medio de un link de pago generado por el RENAPER durante la toma del trámite.

se deben realizar de manera con QR, crédito y débito por medio de un link de pago generado por el RENAPER durante la toma del trámite. Se requiere mail y teléfono.

No requiere turno, se atiende por orden de llegada de 8 a 12 hs. en todas las oficinas con puesto digital. En el Paseo Salta Hiper Libertad el horario de atencion es de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 19.00 hs.

se atiende por orden de llegada de 8 a 12 hs. en todas las oficinas con puesto digital. En el el horario de atencion es de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 19.00 hs. Tiene un costo de $150 mil.

Entrega

El pasaporte será entregado en el domicilio declarado al realizar el trámite por medio de correo postal a partir de los 4 días hábiles de haberse iniciado el mismo, esta entrega en el domicilio no tiene costo adicional, si la misma fracasara el Pasaporte será remitido a la oficina generadora del trámite de donde solo podrá ser retirado por su titular, si este fuera menor de 14 años por el padre, madre o representante legal con DNI.

Si todavía no te llegó el pasaporte, comunicate a [email protected] y adjuntá el pasaje que acredite la fecha del vuelo.