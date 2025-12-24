¡Tomá nota! Así serán los horarios de las misas de Navidad en Salta

Mientras la gente sigue haciendo las compras de último momento para las fiestas de fin de año, las principales iglesias católicas de la Ciudad de Salta dieron a conocer los horarios en los cuales celebrarán las misas de Noche Buena, como también de Navidad, compartiéndolos para que los fieles puedan acercarse a las celebraciones litúrgicas.

En la Catedral Basílica las ceremonias de este miércoles comenzarán a las 19:00 y continuarán a las 20:30 horas con gran expectativa. La celebración central será la tradicional "Misa del Gallo" a las 22:00 horas la cual contará con la presencia del Arzobispo de Salta para bendecir a las familias presentes. Para el día de Navidad el cronograma será extenso con turnos por la mañana a las 10:00, 11:00 y 12:00 mientras que por la tarde serán a las 19:00 y 20:30 horas.

La Iglesia de la Viña también recibirá a los devotos durante la jornada de este miércoles con una misa única de Nochebuena programada para las 20:00 horas. Para quienes prefieran asistir durante el feriado de Navidad el templo abrirá sus puertas en dos turnos matutinos a las 11:00 y a las 12:30 horas.

Por su parte la Basílica de San Francisco mantendrá su tradición con una misa de vísperas este miércoles a las 20:00 horas en su histórico recinto. El jueves 25 las celebraciones religiosas por el nacimiento de Jesús se llevarán a cabo en dos horarios distintos a las 11:30 y a las 20:00 horas.

En la Iglesia de La Merced se ha dispuesto un horario especial de confesiones para este miércoles desde las 19:00 hasta las 20:15 horas. Posteriormente se celebrará la misa de Nochebuena a las 20:30 horas para todos aquellos que deseen prepararse espiritualmente antes del brindis familiar. El día de Navidad los fieles podrán acercarse al templo de la calle Caseros en los horarios de las 12:00 y las 19:30 horas.