Navidad: "Queremos ponernos en marcha como los pastores, una Salta donde nadie sobre"

En la cuenta regresiva para la Navidad, InformateSalta estuvo conversando con el padre Martín Farfán, de la Parroquia de Aparecida de Vaqueros, quien reflexionó sobre las intenciones de este año invitando a todos los salteños a ser pastores que siguen la luz de Cristo, dejando el corazón en el pesebre de Belén para que nuestra existencia sea sanada y renovada en este ciclo que finaliza.

Primeramente, el padre Farfán utilizó la figura de los Reyes Magos para ilustrar la importancia de la unidad nacional en los tiempos actuales. “Hay unos magos que caminan juntos y aunque cada uno viene de un lugar distinto, llegan en equipo al mismo lugar porque tienen un destino común”, explicó el religioso para señalar que, como sociedad, hay que hacer un esfuerzo por trabajar codo a codo en la transformación del mundo.

También apuntó a la necesidad de redescubrir la frescura de ser una iglesia que camina con ilusión y esperanza constante pues, el tiempo de Navidad, debe encontrar a los ciudadanos escuchándose y valorándose profundamente los unos a los otros. “Queremos esforzarnos por tener unas relaciones menos funcionales y más evangélicas en el trabajo y en todos los ambientes”, sostuvo.

Un punto clave de su mensaje fue el llamado a valorar la diversidad de opiniones para crecer en comunión como provincia y como patria, instando en que el pensamiento distinto no debe verse como un enemigo sino como un hermano en quien apoyarse mutuamente. “Es necesario que escuchemos al distinto, para que podamos crecer en solidaridad y descubrir que el otro es fundamental en nuestro día a día”, agregó.

Al referirse a las figuras de los pastores del pesebre, recordó que Dios eligió "a personas sin prestigio social, a los pobres" para anunciarles primero la gran noticia. “A los que se les anunció en primer lugar la buena noticia son los pobres que son los privilegiados de Dios; así como esos pastores que se pusieron en marcha, queremos ser una sociedad salteña que se pone en camino".

En este punto, el sacerdote hizo hincapié en que nadie debe caminar solo en esta etapa de la historia que atraviesa la provincia. “Queremos una Salta en la que nadie sobre y en la que todos descubramos que somos protagonistas porque Dios se revela en el presente”, manifestó reiterando que el trabajo conjunto es la única vía para construir una realidad donde el sentido de la vida se encuentre en Jesús.

Por último, el padre Farfán recordó que la invitación central de estas fiestas es recibir al Niño Jesús que nace en la humildad y en lo pequeño, por tanto los fieles deben darle un lugarcito en la vida cotidiana y en los espacios laborales para cambiar la realidad. "La invitación es recibir al niño, que nace en lo pequeño, es Jesús, es en quien descubrimos el sentido de la vida", concluyó.

"Tenemos que estar atentos para que, como los pastores, descubramos la luz de la estrella que nos lleva al encuentro de Jesús"