Con un sencillo mensaje, el intendente saludó por las fiestas

Con un sencillo mensaje, el intendente saludó por las fiestasRedes Sociales24/12/2025
El intendente de Capital, Emiliano Durand, publicó en sus redes sociales un corto video saludando a los salteños por las fiestas.
“Que puedas compartir con la gente que queres, te abraces y la pases lindo” expresó el jefe comunal en un breve mensaje a horas de la navidad.
“Te deseo a vos que sos vecino de la ciudad de Salta, una feliz navidad” concluye el mensaje compartido por Durand.
