Con un sencillo mensaje, el intendente saludó por las fiestas

Redes Sociales24/12/2025
emiliado durand intendente capital saludo navidad

El intendente de Capital, Emiliano Durand, publicó en sus redes sociales un corto video saludando a los salteños por las fiestas. 

“Que puedas compartir con la gente que queres, te abraces y la pases lindo” expresó el jefe comunal en un breve mensaje a horas de la navidad. 

“Te deseo a vos que sos vecino de la ciudad de Salta, una feliz navidad” concluye el mensaje compartido por Durand. 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día