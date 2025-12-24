Con un sencillo mensaje, el intendente saludó por las fiestas

El intendente de Capital, Emiliano Durand, publicó en sus redes sociales un corto video saludando a los salteños por las fiestas.

“Que puedas compartir con la gente que queres, te abraces y la pases lindo” expresó el jefe comunal en un breve mensaje a horas de la navidad.

“Te deseo a vos que sos vecino de la ciudad de Salta, una feliz navidad” concluye el mensaje compartido por Durand.