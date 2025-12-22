“Estamos mejor preparados frente a las lluvias, pero esto lleva tiempo”, reconoció Durand

De cara al inicio de la temporada estival, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, puso en valor el trabajo que viene realizando el municipio para mejorar la respuesta de la ciudad frente a las lluvias intensas y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores.

“Desde que asumimos, laburamos fuerte en limpieza de canales, en obras hídricas, pero hay que decir las cosas como son. Va a llevar mucho tiempo lograr que esta ciudad, que además está construida sobre un valle, que atraviesa muchos canales, no se inunde nunca más”, comentó.

En la oportunidad, remarcó que desde el comienzo de su gestión se intensificaron las tareas de limpieza de canales, se ejecutan obras hídricas y se avanza en inversiones estructurales que no se habían realizado durante años. "Acá se necesitan inversiones que no se hicieron durante años y una planificación hídrica que nosotros la tenemos", expresó.

En ese marco, subrayó que Salta cuenta por primera vez en más de dos décadas con un plan hídrico integral que ordena y prioriza las intervenciones necesarias. “Las obras que hay que hacer, sabemos cuáles son, porque tenemos un plan hídrico por primera vez en 20 años, y esa hoja de ruta la estamos cumpliendo”, afirmó en diálogo con InformateSalta.

Según indicó, los avances ya se reflejan en sectores donde el agua escurre más rápido y el impacto de las tormentas se reduce de manera significativa, mejorando la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. “Yo creo que se va a inundar en muchos sectores. Pero va a haber muchos otros sectores donde ya no se va a inundar y va a drenar más rápido", contó.

También llamó a la responsabilidad ciudadana y advirtió que uno de los principales problemas sigue siendo el accionar de algunos vecinos que arrojan residuos en la vía pública. “Lamentablemente muchos no saben convivir y taponan los canales con basura", dijo.

Finalmente, aseguró que el municipio continuará con los trabajos de limpieza, mantenimiento e inversión hídrica durante toda la temporada estival, con presencia permanente en la ciudad y un enfoque preventivo. “Vamos a estar al lado, laburando, limpiando, haciendo inversiones hídricas, para que cada día estemos mejor preparados frente a las lluvias", concluyó.