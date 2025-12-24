Una policía volvía de hacer las compras para Navidad, dos motochoros la asaltaron y los mató a balazos

Una oficial de policía, que regresaba de hacer compras para la Nochebuena, protagonizó un violento episodio cuando dos motochorros intentaron asaltarla, resultando ambos atacantes muertos tras un intercambio de disparos.

El hecho ocurrió en Quilmes, Buenos Aires. Más precisamente en la intersección entre las calles San Mauro Castelverde y General Acha. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes, un hombre y una mujer, se cruzaron frente al vehículo de la oficial, que estaba de civil y a punto de bajarse. Ante el ataque, la agente reaccionó con su arma reglamentaria.

Durante el enfrentamiento, uno de los asaltantes disparó contra el auto de la policía, provocando un tiroteo a plena luz del día. La mujer falleció en el lugar, mientras que su compañero intentó escapar, pero cayó a pocos metros tras recibir un disparo.

Minutos después llegaron al lugar tres ambulancias del SAME y varios móviles policiales. La zona fue acordonada para que la Policía Científica realizara las pericias correspondientes.

Ahora se deberán determinar las circunstancias precisas del hecho y evaluar si la intervención de la agente se trató de legítima defensa. Los investigadores trabajan además en la reconstrucción de la secuencia y en la toma de testimonios de testigos.