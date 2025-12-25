Regalo de navidad tardío: Boca aún no confirmó la operación pero un jugador dio indicios de su llegada al club

Boca todavía no puede confirmar la llegada de un refuerzo que desde hace rato suena en la institución. No se conocen los motivos por los cuales la operación no termina recibiendo el ok de las partes, pero sin embargo una de ellas dio indicios sobre negociaciones avanzadas y se espera que en los próximos días se selle el acuerdo.

Marino Hinestroza ya se despidió de Atlético Nacional luego de ganar un título con la institución y en medio de los rumores sobre esta transferencia. Si bien en las redes sociales oficiales de la institución no se hicieron eco de las conversaciones abiertas, el jugador lanzó un posteo enigmático que acrecienta los rumores.

Es que en su cuenta personal el extremo de 23 años compartió una foto sin un sentido particular, pero con dos emojis que dieron que hablar: un corazón azul y otro amarillo, junto a un reloj de arena que anticipan las que las horas son contadas para que se haga oficial la contratación.

El fuerte mensaje de Maravilla Martínez tras el desopilante video de un hincha de Boca: "Lealtad..."

Probablemente Adrián Maravilla Martínez sea uno de los mejores delanteros que tiene actualmente el Torneo Argentino y uno de los más pretendidos por los clubes, aunque su cláusula de 122 millones de dólares hace retroceder a las instituciones y los deseos quedan a un lado. Un hincha de Boca fue claro y le hizo saber que lo quiere en el plantel, pero su respuesta fue contundente.

No solo dejó en claro durante la filmación qué tiene que hacer la institución para hacerse de sus servicios, sino que más tarde en redes sociales fue contundente con una publicación en sus historias de Instagram donde mostró que está enfocado en su presente en Racing.

Horas más tardes de que se viralice la grabación hecha mientras descansa en sus vacaciones, Maravilla compartió una foto besando una camiseta de su actual equipo. No solo eso, sino que fue contundente con sus palabras a través es un texto: "Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad...", escribió en sus historias para sus más de 200 mil seguidores.

Esta declaración hace pensar que el jugador no tiene pensado salir de la Aademia ni tampoco emigrar a otra institución a futuro. Cabe recordar que en julio del 2025, cuando renovó su contrato, había dicho: "La verdad, estoy muy contento. Es un gran paso para mí tomar la decisión de, quizá, retirarme en este club. Sería algo muy lindo".

Adrián "Maravilla" Martínez descansa luego de una agitada temporada en la que Racing fue protagonista en distintos certámenes pero no pudo concretar títulos ni siquiera clasificar a la Copa Libertadores como pretendía. Sin embargo tendrá el desafío internacional de disputar la Copa Sudamericana que jugarán también River, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central.

Durante sus vacaciones el importante delantero que tiene Gustavo Costas en el plantel vivió una situación insólita con un hincha de Boca que intentó seducirlo en un intercambio de palabras que quedó registrado por un video. Con vaso del xeneize en mano, el hincha comenzó con su palabras que contemplaron un mensaje para el presidente de la institución Juan Román Riquelme: "Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita, pero me dice que no. Qué cagada. Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata", sentenció.

Luego en su relato sumó: "Vale caro. Es el mejor, pero vale caro". Ante esta apreciación por parte del individuo que continuaba filmando el momento, Maravilla, luciendo un short de su actual club, recordó en referencia a la cláusula de salida que le puso Racing: "122 (millones de dólares)". Cabe recordar que esta cifra fue acordada en la extensión del vínculo firmado a mediados de julio, luego de sufrir dolores de cabeza con la salida de Maxi Salas a River por tan solo ocho millones de euros. Para que otro jugador no se vaya por poco dinero, acordaron ese monto elevado.