¡A disfrutar se ha dicho! Mirá todos los festivales que Salta tiene en enero

Palpitando el inicio de un nuevo año donde muchos buscan comenzarlo de la mejor manera, la Provincia de Salta ofrece una variedad de festivales en enero con carteleras de lujo.

Este viernes 2 de enero a las 23 hs. en el Escenario Eulogia Tapia, ya podés disfrutar del 26° Festival de la Trucha en La Poma, donde el Chaqueño Palavecino, Joaquín Sosa, Grupo Jacha, Eulogia Tapia, Sentimiento Mansero, Grupo Ternura y Academia Encanto Vallisto, entre otros, llevarán el folklore al Valle Calchaquí a tan solo 4 horas de la capital salteña.

Continúa el Festival de la Trucha en La Poma con su segunda jornada a pura música, gastronomía y artesanía, presentándose en esta oportunidad Grupo El Rayo, La Bandimania, Yoga, Maroyu de Néstor Yucra, Agua y Sol, Sentimiento Tropical y los Hermanos Aguilera.

Llega el sábado 10 de enero el festival El Seclanteño que iniciará a las 21 hs. en la Cancha del Club Boca Junios-Seclantás pueblo y hará latir el corazón del valle con la presencia de grandes artistas.

El sur provincial se viste de fiesta con el Festi Miel en Metán el domingo 11 de enero, donde se presentarán el Chaqueño Palavecino, Desakta2, Iván Ruiz y Dany Hoyos, entre otros. Tendrá lugar en el Estadio la liga a partir de las 21 hs.

San Carlos se viste de fiesta del 13 al 18 de enero con la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes, donde los visitantes podrán disfrutar de todo tipo de artesanías: cerámica, tejidos, alpaca, talabartería y sabores regionales. el Festival de Folklore será los días 16 y 17 para vivir una tradición de manera única.

La 33° Festival de la Tradición Calchaquí lleva a Cachi jornadas para no perderse, con actividades que inician el 23 de enero, mientras que el Festival principal será el 24 de enero a las 20 hs. en el anfiteatro municipal de Cachi con grandes artistas. Pero no termina aquí, ya que el 25 de enero tendrá lugar el baile popular.

