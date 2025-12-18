La ciudad de Salta presentó su calendario de verano con más de 300 actividades

La Municipalidad de Salta lanzó este jueves en el Distrito Cultural Dino Saluzzi el calendario de verano 2026, que incluye más de 300 actividades destinadas a vecinos y turistas.

La agenda combina eventos deportivos, espectáculos culturales, gastronomía, excursiones y nuevas experiencias en espacios como el Paseo Güemes y los principales balnearios de la ciudad.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, Agustina Agolio, en diálogo con InformateSalta, destacó que el objetivo es posicionar a Salta como un destino turístico atractivo durante el verano. “Más de 40 mil personas viven del turismo y desde la Municipalidad es fundamental instalar a Salta a nivel nacional e internacional”, señaló.

Entre las propuestas se destacan la maratón de New Balance, que convoca a corredores de distintas provincias, los balnearios y espectáculos de folclore y festivales en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo, resaltó que el calendario, que cuenta con más de 300 propuestas, está diseñado para ser dinámico y digital, permitiendo actualizaciones constantes con nuevas actividades.

“Buscamos promocionar Salta como destino de verano, con hotelería, gastronomía, museos y excursiones”

García Soria agregó que, pese a un 2025 difícil para el sector, la intención es diversificar la oferta y generar más oportunidades laborales. “Salta tiene un gran potencial y atractivos importantes, por eso vamos a seguir trabajando para equilibrar los movimientos turísticos”, agregó.

En tanto, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, señaló que el sector necesita desarrollar productos innovadores y competitivos para atraer turistas. "Necesitamos aprender de los errores para trazar los desafíos del próximo año”.

Además, destacó el papel clave de los eventos deportivos, culturales y congresos para mantener la actividad turística durante todo el año. “Necesitamos promoción y esfuerzo conjunto público-privado para recuperarnos”, concluyó.

La agenda completa puede consultarse en la página web saltaciudad.travel y en las redes sociales oficiales del Turismo de Salta.