¿Qué hacer si sufriste una quemadura en Año Nuevo?

El Ministerio de Salud Pública busca prevenir accidentes domésticos por quemaduras durante los festejos de Año Nuevo solicitando reforzar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes a la hora de manipular pirotecnia. En este sentido, los dermatólogos recomiendan que los infantes no jueguen con fuegos artificiales.

Se debe considerar que las zonas más afectadas por la pirotecnia suelen ser los ojos, la boca y las manos. Durante el año, las principales consultas por quemaduras en los servicios de salud son las producidas en el hogar por agua caliente o fuego directo, sobre todo en la cocina durante la preparación de los alimentos. En relación a esto se recomienda tener cuidado con el horno, la plancha, ollas con líquidos calientes y el mate.

Los especialistas manifestaron que “las quemaduras de poco porcentaje, normalmente son en áreas funcionales como manos, genitales, pies y deben internarse por el dolor y para su seguimiento”.

¿Qué hago en caso de accidente con quemadura?

Si toma fuego la ropa, se lo debe sofocar envolviendo al damnificado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. Nunca debe caminar y menos correr.

Lavar la zona lesionada con agua potable disminuye el edema y calma el dolor.

Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas.

Concurrir al centro de salud más cercano.

En caso de incidentes con compromiso ocular, no tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos.

¿A dónde concurrir?