Operativo sanitario en Embarcación: Evalúan a más de 100 perros por leishmaniasis visceral

Luego de confirmarse dos casos de leishmaniasis visceral canina, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial en la ciudad de Embarcación para evaluar la situación epidemiológica y reforzar las acciones de prevención.

Durante tres jornadas, se tomaron 110 muestras de perros en distintos puntos de la ciudad. El trabajo se llevó adelante de manera conjunta entre el programa de Zoonosis, la Municipalidad, el hospital San Roque y el Instituto de Patología Experimental de la UNSa–CONICET. Las muestras ya se encuentran en proceso de análisis.

El jefe del Programa de Zoonosis, Nicolás Ruiz de Huidobro, explicó que el objetivo del muestreo es anticiparse a posibles casos humanos, ya que el perro actúa como reservorio de la enfermedad. En ese marco, remarcó la importancia de la prevención y del cuidado responsable de las mascotas.

Además del muestreo, los equipos realizaron tareas de concientización casa por casa, brindando información sobre el uso de repelentes adecuados, el manejo del ambiente domiciliario y la importancia de la castración para reducir la cantidad de animales reservorios.

La leishmaniasis visceral es una enfermedad transmisible a personas y animales, y se propaga a través de la picadura del flebótomo, un insecto similar a un mosquito. Desde Salud Pública recomendaron reforzar las medidas preventivas, especialmente en zonas donde circula el vector.