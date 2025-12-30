Violento asalto en Avenida Tavella, el atacante fue imputado

Fue el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó provisionalmente a un hombre de 26 años, por la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma.



Es que en la mañana del 20 de julio de 2024, el acusado, junto a otro individuo, habrían interceptado a un hombre que se dirigía a su lugar de trabajo en la bajada del puente de avenida Tavella y calle De Padilla.



Al exigirle la entrega de su teléfono celular y sujetarlo del cuello, el damnificado se resistió, momento en el que ambos comenzaron a agredirlo con golpes de puño y patadas.



En ese contexto, el acusado habría extraído un cuchillo tipo “sierrita” y realizado varias estocadas dirigidas al torso, que no lograron impactar en el cuerpo del damnificado y alcanzaron únicamente su vestimenta.



Posteriormente, lo habrían arrojado al suelo, para continuar agrediéndolo con patadas y, finalmente, le habrían sustraído el teléfono celular y la billetera, para darse a la fuga.



Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Ruiz de los Llanos solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva, atento a los antecedentes condenatorios que registra y el inminente peligro de fuga.