El intendente de Metán recibió a la primera metanense egresada del Ejército Argentino

El intendente de Metán, Josse Issa mostró a través de una publicación en redes sociales que recibió a Yamiila Trinidad Naranjo la primera mujer metanense egresada del Ejército Argentino. Naranjo es Oficial de la sección de Artellería de la Armada y Licenciada en Conducción y Gestión Operativa, además de un gran orgullo para la ciudad.

"Desde el Municipio le hicimos entrega de una placa de reconocimiento por su trayectoria y el logro alcanzado. A su vez, en un gesto de profundo significado, la Subteniente Naranjo me obsequió su medalla, la cual quedará exhibida en el Archivo Municipal, ubicado en la Casa Natal de Federico Gauffin de la Villa San José, el mismo espacio donde la recibimos, para que este símbolo de mérito y orgullo forme parte del patrimonio histórico de Metán", dijo Issa en la publicación.

En este sentido, remarcó que lo de Yamila es un mensaje para la juventud; "con estudio, disciplina y convicciones firmes, los sueños son posibles y el futuro se construye con esfuerzo y compromiso".