Quién es la mujer que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar en Nordelta

La conductora tiene un emprendimiento vinculado al bienestar y la venta de colchonetas para yoga.

Una conductora que manejaba alcoholizada atropelló y mató a un hombre que caminaba por el costado de la calle en la localidad de Nordelta, partido bonaerense de Tigre, el domingo por la mañana.

La mujer, identificada como Yesica Loreley Quevedo, vive en Lomas de Zamora y se desempeña como emprendedora.

🚨 ESTABA BORRACHA, ATROPELLÓ Y MATÓ A UN HOMBRE QUE IBA A TRABAJAR

- La víctima se llamaba Oscar Olivera, tenía 42 años e iba a ser papá por primera vez

- Lo atropelló Loreley Quevedo, que manejaba con 0.63 de alcohol en sangre

- Quedó libre tras pagar una fianza

📍 Benavidez pic.twitter.com/SGARrPAmxH — Vía Szeta (@mauroszeta) December 31, 2025

Según puede verse en redes sociales, maneja la cuenta de instagram @lolaquevedo_yoga, vinculada al bienestar y la venta de colchonetas para yoga, conocidos como mats.

Allí, bajo el seudónimo de “Lola”, publica mensajes inspiradores y distintas técnicas de relajación. En sus publicaciones se la ve participando de ferias, eventos vinculados al yoga y compartiendo contenido asociado a la práctica, el estilo de vida saludable y el emprendedurismo.

EL HOMBRE ATROPELLADO EN NORDELTA ESPERABA UN HIJO Y PREPARABA SU FESTEJO DE 50



-Ramón Oscar Olivera fue atropellado por una conductora borracha.

-Yesica Loreley Quevedo fue detenida, pero recuperó su libertad tras pagar una fianza.#Nordelta #Atropellado #Borracha #Policiales pic.twitter.com/HxySEfnpT9 — Matias Chierasco (@MChierasco) December 31, 2025

El perfil combina promoción comercial con mensajes personales y motivacionales, y muestra una imagen ligada al bienestar, la actividad física y el desarrollo personal.

La mujer, imputada por el hecho, cuyo test de alcoholemia arrojó positivo, se volvió también viral por una publicación que realizó el 10 de diciembre en Instagram, donde se grabó mientras manejaba, sonriendo y reflexionando a cámara, con el mensaje “respirar, hacer una pausa”.

El video, que en su momento fue compartido como una historia personal, se convirtió ahora, para muchos usuarios y seguidores, en una prueba simbólica del nivel de imprudencia con el que se movía al volante.