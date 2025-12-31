De negociar en el Congreso a sostener la inflación a la baja: Los desafíos del Gobierno en 2026

El año nuevo traerá nuevos desafíos para el Gobierno de Javier Milei, que ya transitó muy diversos escenarios en la primera mitad de su mandato. El 2026 lo encontrará mucho mejor posicionado en el Congreso, que le fue esquivo todo este tiempo -aunque logró aprobar las leyes más importantes- y ahora podrá imponerse con mayor facilidad. Pero tendrá una ardua tarea económica para mantener una inflación a la baja, un dolar estable y unas reservas nutridas en el Banco Central.

La primera prueba serán las sesiones extraordinarias en febrero, donde buscarán repetir el éxito de las de diciembre, donde aprobaron el Presupuesto 2026, el primero con luz verde de la gestión de Milei. Para esta ocasión, el plato fuerte será la reforma laboral, pero también la modificación de la Ley de Glaciares, un pedido específico de los gobernadores. Así se cerraría el temario previsto.

"Vamos a seguir trabajando con la ley Laboral, recibiendo propuestas, comentarios y, de ser necesario, modificando el proyecto", dijo un importante referente del bloque libertario. La iniciativa empezará su tratamiento en el Senado, donde ya obtuvo dictamen en diciembre, pero se extendió el debate hasta febrero, para poder realizar cambios antes de que ingrese al recinto.

La sesión del viernes pasado también dejó en claro que el triángulo que presentó el oficialismo para construir mayorías eclipsó -como plantearon en el Senado- a figuras como el asesor presidencial Santiago Caputo o a la propia titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli y el presidente de Diputados, Martin Menem, fueron quienes trabajaron los proyectos desde hace semanas.

Ese trio, que se mostró victorioso en el salón de las Provincias tras los logros obtenidos, planifica los nuevos debates de los proyectos que ya cuentan con los dictámenes de mayoría firmados. La fecha de las discusiones quedó fijada para el 11 de febrero venidero.

El trabajo de búsquedas de consensos, de reuniones y de escuchar propuestas, por parte del oficialismo, estará abierto a partir de la primera semana de enero, tras los festejos de año nuevo. Mientras aguardarán un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente Javier Milei.

Proyectos pendientes en el Congreso

El llamado a sesiones extraordinarias está pensado de manera tentativa para el lunes 2 de febrero, pero aún está en debate la fecha precisa. Incluso la idea original era sesionar en el primer mes del 2026, por lo que se analiza anticipar el llamado al lunes 19 de enero y dar inicio a las comisiones a principios de febrero.

La Reforma Laboral y la nueva Ley de Glaciares serán los proyectos que se tratarán en este período extraordinario, pero el año legislativo tiene varias iniciativas más en el tintero. Una de ellas es la reforma del Código Penal, donde la baja de la edad de imputabilidad será uno de los debates más calientes.

Otro de los temas que el oficialismo promete avanzar es la designación de jueces de la Corte Suprema. En el pasado tuvo muchos problemas par aimponer sus pliegos, pero ahora cuenta con un Congreso más afín a sus intereses.

Desafíos económicos para el 2026

Una de las principales tareas del Gobierno para el próximo años es consolidar el proceso desinflacionario. El Presidente aseguró en reiteradas oportunidades que entre junio y agosto de 2026 la inflación va a empezar en cero.

Pero no será el único desafío en materia económica. Otro es mantener esquema de bandas de flotación cambiaria; cumplir con las metas del FMI (tiene un compromiso de pago de deuda en enero que es complicado), y claro, acumular reservas en el Banco Central.

Luego, el Ejecutivo deberá afrontar uno de los vencimientos de deuda más relevantes del año y también se reordenará el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.

El 1° de enero las bandas de flotación dejarán de ajustarse al 1% mensual como sucedía desde abril y entrará en vigencia el nuevo mecanismo de actualización. De esta manera, el techo y el piso de la banda se moverán todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tendrá dos meses de rezago.

El 2026 también estará marcado por una exigente agenda de compromisos de deuda que debe afrontar el Gobierno. El primero y uno de los más importantes será el viernes 9 de enero, cuando vencen $4200 millones que deben pagarse a bonistas privados. Un monto similar deberá enfrentar en julio.

De acuerdo a estimaciones privadas, al equipo económico todavía le resta recolectar cerca de US$2300 millones para enero, por lo que la principal inquietud latente por estos días es cómo se cubrirá el total.

El vínculo con el PRO y los bloques aliados

Pese a que ahora ostenta un bloque mucho más grande y logró la primera minoría en la Cámara de Diputados, en las sesiones extraordinarias de diciembre se tensionó la relación del oficialismo con el PRO y otros bloques que habían oficiado de aliados durante todo el mandato de Milei.

Sucede que aún en este nuevo Congreso, en discusiones voto a voto necesitarán del apoyo del partido fundado por Mauricio Macri. Lo mismo para conseguir quorum. Y de momento, hay mucho malestar en el PRO.

"Dejamos de ser aliados", apuntó a TN un referente de peso del PRO. Otro legislador hizo hincapié en que "está todo roto", al tiempo que remarcó: "Les va a costar un montón volver de esto".

No es la primera vez que hay cortocircuitos entre el Gobierno y uno de sus socios más cercanos, pero la repetición y el destrato público molestó por demás al PRO. "Ahora vamos a acompañar las cosas que coincidimos y las que no, nos vamos a poner firmes para hacer escuchar nuestra postura", aseguraron. "Y vamos a dejar de darles quorum", advirtieron.

Pese a las diferencias, en el Gobierno confían que el minsitro del Interior, Diego Santilli, oficie de intermediario para acercar a las partes. De hecho, ya lo hico semanas atrás, cuando fue el nexo para la charla entre Martín Menem y Cristian Ritondo, luego de la denuncia pública -y en los papeles- del PRO sobre un presunto acuerdo de La Libertad Avanza y el kirchnerismo para el nombramiento de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN).