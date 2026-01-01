Los diez nombres más elegidos para bebés en 2025 por los argentinos

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) difundió el listado oficial de los nombres de bebés más elegidos en la Argentina durante el 2025. Según el organismo, la tendencia anual se inclinó por opciones cortas, de proyección internacional y con un marcado retorno a los clásicos.

En el ranking de varones, Felipe se coronó como el favorito del año, mientras que entre las niñas, Olivia mantuvo el liderazgo por segundo período consecutivo. Los datos reflejan una consolidación de nombres con significados ligados a la paz, la fortaleza y la tradición.

El top cinco de nenas: dulzura y significado

La elección de nombres femeninos estuvo marcada por sonoridades suaves y etimologías latinas y griegas:

Olivia: de origen latino, significa “la que trae paz”. Su popularidad se mantiene intacta gracias a su asociación con la armonía.

Emilia: proveniente del latín, se traduce como “trabajadora” o “la que se esfuerza”.

Isabella: una variante de Isabel que significa “promesa de Dios”. Es uno de los nombres con mayor presencia global.

Catalina: de origen griego, remite a la pureza y significa “limpia” o “íntegra”.

Emma: un nombre de origen germánico que significa “entera” o “universal”, valorado por su sencillez y fuerza.



Los nombres de varón: tradición y liderazgo

Para los niños, las familias argentinas optaron por nombres con raíces bíblicas y fuertes significados históricos:

Felipe: el más elegido del 2025. De origen griego, significa “amante de los caballos” y se vincula simbólicamente con la nobleza.

Mateo: de raíz hebrea, su significado es “don de Dios”.

Bautista: con una fuerte impronta religiosa, significa “el que purifica”.

Valentino: derivado del latín, su significado remite a lo “valiente”, “fuerte” y “saludable”.

Benjamín: traducido como “el hijo más amado”, cierra el podio de los favoritos tras años de vigencia en los primeros puestos.

De acuerdo con los especialistas, esta tendencia de nombres cortos y clásicos no solo dominó el 2025, sino que se proyecta como la base para las inscripciones en el Registro Civil durante el próximo 2026. (NA)