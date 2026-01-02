Hallan a un hombre sin vida en su vivienda de zona norte, un familiar quedó detenido

Un hombre de 36 años fue encontrado sin vida en una habitación de su domicilio del barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad, luego de que familiares alertaran al Sistema de Emergencias 911.

Tras el aviso, personal policial de la Comisaría 11 se hizo presente en el inmueble y constató el deceso. En el lugar, los efectivos detuvieron a un familiar de la víctima, con quien el hombre habría mantenido un enfrentamiento horas antes, durante el cual habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se realizaron las diligencias de rigor para determinar las circunstancias y la causa de la muerte, mientras avanza la investigación judicial.





