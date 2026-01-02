Cachi abrió la temporada de verano 2026 con la recepción del primer turista

Con una recepción simbólica en la plaza principal, Cachi dio inicio oficial a la temporada turística de verano 2026. El acto marca el comienzo de un mes cargado de actividades culturales, gastronómicas y turísticas, con altas expectativas tanto del sector privado como de la comunidad local.

La jornada inaugural contó con la participación de academias de danza, cocineras tradicionales, artesanos y emprendedores.

La encargada de la Oficina de Turismo del municipio, Teresita Guaymas, en Multivisión Federal, explicó que durante todo enero, turistas y residentes podrán disfrutar de ferias de artesanos y emprendedores en la plaza principal, circuitos guiados, caminatas nocturnas, recorridos a miradores y propuestas organizadas por guías y anfitriones locales. “Hay una gran variedad de actividades pensadas para todos los gustos, durante todo el mes”, indicó.

En cuanto a la capacidad turística, Cachi cuenta con cerca de 2.000 plazas dentro del pueblo, a las que se suman casas de familias y emprendimientos que se preparan especialmente para uno de los eventos más importantes del verano: el Festival de la Tradición Calchaquí, que se realizará el sábado 24 de enero.

El evento contará con la actuación de artistas de renombre como Los Kjarkas, Joaquín Sosa y Guitarreros, además de una peña previa, el viernes, con artistas locales en la plaza principal.

La agenda de enero se completa con el tradicional Concurso de la Empanada Municipal, que pone en valor la gastronomía regional. “Invitamos a todos a degustar nuestros sabores, recorrer nuestros paisajes y disfrutar de todo lo que Cachi tiene para ofrecer”, concluyó Guaymas.





