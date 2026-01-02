Granizó en la ciudad de Salta

Clima02/01/2026
lluvia granizo

Hace minutos distintos vecinos de zona macrocentro y zona sur de la Ciudad de Salta alertaron sobre la caída de granizo en medio de una fuerte tormenta que golpea a la ciudad.

El granizo, acompañado por fuertes ráfagas de viento puede ser peligroso por lo que se recomienda circular con precaución.

Los últimos días de altas temperaturas, junto a la actividad eléctrica, causaron el escenario ideal para la caída de granizo.

