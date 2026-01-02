Granizó en la ciudad de Salta

Granizó en la ciudad de SaltaClima02/01/2026
Hace minutos distintos vecinos de zona macrocentro y zona sur de la Ciudad de Salta alertaron sobre la caída de granizo en medio de una fuerte tormenta que golpea a la ciudad.
El granizo, acompañado por fuertes ráfagas de viento puede ser peligroso por lo que se recomienda circular con precaución.
Los últimos días de altas temperaturas, junto a la actividad eléctrica, causaron el escenario ideal para la caída de granizo.
Últimas noticias
Te puede interesar
Las precipitaciones ya superaron la media histórica de diciembre y se espera más lluvia
Por María Victoria ArriagadaClima29/12/2025
Lo más visto
¿Cuánto cuesta volar de Salta a Florianópolis? Conocé cuáles son las fechas más baratas
Por Sebastián Quinteros NavarroTurismo31/12/2025
Los corsos en Salta arrancan el 10 de enero, esperan entre 6000 y 8000 personas por noche
Por Sebastián Quinteros NavarroCultura02/01/2026
Salta se conecta con Florianópolis, ¿cuánto te costará alojarte en esa ciudad?
InformateSaltaTurismo02/01/2026