Granizó en la ciudad de Salta

Hace minutos distintos vecinos de zona macrocentro y zona sur de la Ciudad de Salta alertaron sobre la caída de granizo en medio de una fuerte tormenta que golpea a la ciudad.

El granizo, acompañado por fuertes ráfagas de viento puede ser peligroso por lo que se recomienda circular con precaución.

Los últimos días de altas temperaturas, junto a la actividad eléctrica, causaron el escenario ideal para la caída de granizo.