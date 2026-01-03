En la antesala del Dakar: El emotivo mensaje de Kevin Benavides para Juan Cruz Yacopini

El salteño Kevin Benavides compartió un sentido mensaje dedicado a Juan Cruz Yacopini, quien no podrá estar en la largada de la competencia del Dakar 2026 tras sufrir un accidente en los últimos días.

“Hola amigos, estamos en el Dakar 2026 y hay alguien a quien se extraña mucho, mucho: mi amigo Juan Cruz Yacopini”, expresó Benavides. El campeón del Dakar explicó que su colega mendocino quedó fuera de la carrera por un accidente reciente, pero remarcó que estará presente en espíritu durante toda la competencia.

“Este Dakar va por vos. Vamos a correrlo todos los días por vos”, aseguró el piloto salteño, quien destacó el rol fundamental que tuvo Yacopini en su adaptación al mundo de las cuatro ruedas. Benavides recordó que fue Juan Cruz quien lo invitó a Mendoza, lo acompañó en sus primeros entrenamientos y hasta le prestó su auto, un gesto que, según señaló, “no lo hizo nadie más”.

“Eso habla muy bien del campeón que sos”, afirmó Kevin, y agregó un mensaje de aliento marcado por la experiencia personal: “Sé que la vas a pelear. Yo también soy ejemplo de que, incluso en situaciones graves, con fe y fuerza todo es posible”.