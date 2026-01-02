¡En la playa! Leandro Paredes, vacaciones en familia y el cariño de los hinchas

Leandro Paredes, el mediocampista de Boca Juniors y campeón del mundo con la selección argentina eligió Costa Esmeralda, cerca de Pinamar, para recibir el 2026 y su presencia no pasó desapercibida.

En el parador Amarras, el futbolista fue reconocido de inmediato por familias y turistas, especialmente niños que se acercaron para pedirle fotos y autógrafos. Las imágenes del momento reflejaron el afecto que despierta uno de los referentes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Paredes, de 31 años, celebró la llegada del nuevo año junto a su esposa Camila Galante y sus hijos. A través de redes sociales, ambos compartieron mensajes de agradecimiento y buenos deseos. “¡Hola 2026! Que sea un año de bendiciones, amor, salud y muchos éxitos”, escribió Galante, mientras que el jugador destacó el balance positivo de su 2025 y la ilusión por los desafíos que vienen.

Tras un año especial, marcado por su regreso al fútbol argentino para vestir la camiseta de Boca, el volante disfrutó de sus últimos días de descanso antes de volver a la actividad. El plantel xeneize fue citado para iniciar la pretemporada este viernes, con un calendario cargado que incluye torneos locales, Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Además, Paredes mantiene la mira puesta en la selección argentina, con el objetivo de volver a ser protagonista en el camino hacia el Mundial 2026. Mientras tanto, en la arena y lejos de las canchas, el campeón del mundo volvió a comprobar que la gloria también se traduce en el reconocimiento de la gente.