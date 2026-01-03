Michelo habló de las explosiones en Venezuela por la invasión yanqui

Michelo habló de las explosiones en Venezuela por la invasión yanquiRedes Sociales03/01/2026
El influencer de nuestra provincia brindó un testimonio en primera persona desde aquel país, que está siendo invadido por Estados Unidos.
El salteño Michelo vio la invasión yanqui en primer plano. El influencer de nuestra provincia vive en Venezuela desde hace algunos años, convertido en un ferviente defensor del gobierno de Nicolás Maduro. Esta madrugada, presenció los bombardeos del gobierno de Estados Unidos y brindó detalles de lo que ocurría.
"No se ve pero está lleno de humo», dijo en un video breve. «Vi las explosiones, explotó en varios lugares, se escuchaban ruidos de aviones. Grabé un par de tomas pero se fue la luz en la mitad de Caracas", agregó.
Últimas noticias
Te puede interesar
Un mal momento con final feliz: Le robaron la mochila a su hija, pero la recuperó
Por Paola VelardeRedes Sociales23/12/2025
Lo más visto
¿Cuánto cuesta volar de Salta a Florianópolis? Conocé cuáles son las fechas más baratas
Por Sebastián Quinteros NavarroTurismo31/12/2025
Los corsos en Salta arrancan el 10 de enero, esperan entre 6000 y 8000 personas por noche
Por Sebastián Quinteros NavarroCultura02/01/2026
Salta se conecta con Florianópolis, ¿cuánto te costará alojarte en esa ciudad?
InformateSaltaTurismo02/01/2026