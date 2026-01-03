Michelo habló de las explosiones en Venezuela por la invasión yanqui

El influencer de nuestra provincia brindó un testimonio en primera persona desde aquel país, que está siendo invadido por Estados Unidos.

El salteño Michelo vio la invasión yanqui en primer plano. El influencer de nuestra provincia vive en Venezuela desde hace algunos años, convertido en un ferviente defensor del gobierno de Nicolás Maduro. Esta madrugada, presenció los bombardeos del gobierno de Estados Unidos y brindó detalles de lo que ocurría.

"No se ve pero está lleno de humo», dijo en un video breve. «Vi las explosiones, explotó en varios lugares, se escuchaban ruidos de aviones. Grabé un par de tomas pero se fue la luz en la mitad de Caracas", agregó.