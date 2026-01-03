Las impactantes imágenes de las explosiones en Caracas

Durante la madrugada de este sábado se reportaron varias detonaciones y explosiones en Caracas, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre el origen o el alcance de los incidentes, que ocurren tras las recientes advertencias de la administración de Donald Trump y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron explosiones en diferentes puntos de la capital venezolana. Usuarios reportaron detonaciones en Fuerte Tiuna —el principal complejo militar del país, al oeste de la ciudad— y en la base aérea de La Carlota.

En varios videos se escucha a residentes afirmar: “Fuerte Tiuna está explotando”, mientras graban desde sus ventanas, y numerosos aviones sobrevuelan la ciudad.

Ante la suba de la tensión en el país, la televisión estatal colocó un comunicado del líder del régimen haciendo un llamado a la movilización popular y la declaración del Estado de Emergencia en todo Venezuela.

#EnElMUNDO 🌎🇺🇸🇻🇪 Durante la madrugada se registraron explosiones y sobrevuelos en objetivos militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Los hechos ocurren después de que Donald Trump mencionara la posibilidad de acciones militares contra Venezuela. Como respuesta, el… pic.twitter.com/XBg7UZ3pyq — Moviendo Ideas (@moviendoideas) January 3, 2026

En las calles, según un video publicado en la red social X, las fuerzas de la dictadura chavista estarían deteniendo a todos los civiles que circulan en la calle tras la desesperación por los bombardeos en la zona de conflicto.

Testigos en el lugar de los hechos relataron las sensaciones al escuchar y sentir el bombardeo: “Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones”, contó a AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en Caracas.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, agregó una pensionada de 67 años y relató: “Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas”, cuenta la mujer que vive en un barrio aledaño a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Caracas.

También cercano a Fuerte Tiuna, Emmanuel Parabavis, 29 años de edad, residente de El Valle, detalló que los bombardeos “estaban sonando como una ametralladora, como en defensa contra los bombarderos”. “Se escuchan muchas detonaciones y disparos, nos imaginamos (...) contra los aviones que están sobrevolando por aquí”.

En el panorama regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que se reportaran las fuertes explosiones en la capital venezolana.

“Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela”, escribió Petro en X. El mandatario colombiano, alineado políticamente con Maduro, solicitó una reunión “de inmediato” de la OEA y la ONU para “establecer la legalidad internacional de la agresión” contra el país vecino.

Venezuela aseguró este sábado que fue víctima de una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción:. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”.