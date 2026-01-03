Boom de motos: La venta creció casi un 34% y superó las 650 mil unidades

El 2025 cerró con motores encendidos. En un año de fuerte recuperación para el sector, la venta de motos registró una suba explosiva del 33,8% interanual, consolidándose como una de las opciones de movilidad preferidas por los argentinos.

Según el informe final de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), el año finalizó con un total de 650.325 unidades patentadas, una cifra muy superior a las 486.061 registradas en 2024. El cierre de año fue a toda orquesta: solo en diciembre se vendieron 60.078 motos, lo que marca un crecimiento del 20% comparado con el mismo mes del año anterior y un repunte del 15% frente a noviembre.

Guerra de marcas: Honda sigue líder

En la pelea por el mercado, Honda mantuvo su corona inamovible como la marca más vendida, cerrando diciembre con 11.608 unidades. El podio lo completaron Motomel (7.864), que recuperó el segundo lugar, y Gilera (7.517). Más atrás quedaron Corven y Zanella, peleando el cuarto y quinto puesto.

El batacazo del año: ¿Cuál fue la moto más vendida?

Acá se dio la nota de color del 2025. Si bien en diciembre la histórica Honda Wave 110 recuperó la punta mensual, no le alcanzó para ganar el campeonato anual. La Gilera Smash se coronó como la moto más patentada de todo el 2025, acumulando un total de 58.402 unidades y superando a la Wave (56.283).

El Top 5 de modelos en diciembre:

Honda Wave 110

Gilera Smash

Keller KN 110-8

Motomel B110

Corven Energy 110