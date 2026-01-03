Desde este lunes avanzarán con la reparación de la vereda del pasaje Miramar

Tras el temporal registrado durante la tarde del viernes, la vereda del pasaje Miramar sufrió daños de consideración, con un hundimiento que obligó a una rápida intervención municipal. Ante esta situación, la Municipalidad de Salta confirmó que los trabajos de reparación se iniciarán el lunes 5 de enero.

Durante la mañana de este sábado, personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó una inspección técnica en el lugar, donde se detectaron los sectores más comprometidos de la vereda, ubicada en una zona donde funciona un reconocido local gastronómico.

Según lo informado, la primera etapa de las tareas consistirá en la demolición de las losas que presentan daños estructurales, para luego avanzar con la reconstrucción integral del sector afectado. El objetivo es acelerar los plazos de obra y restituir la circulación en condiciones seguras lo antes posible.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y transeúntes paciencia y colaboración, y remarcaron la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal que estará trabajando en la zona durante los próximos días.