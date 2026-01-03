Temporal en Salta: Familias rescatadas por la crecida de ríos, caída de árboles, cables y postes

Hubo más de 20 intervenciones por distintas situaciones en Capital y el Valle de Lerma. Se asistió a personas por daños e ingreso de agua en viviendas, vehículos afectados por el agua, daños en techos, caída de ramas y cables. Se trabajó en coordinación con Defensa Civil y áreas municipales.

El Ministerio de Seguridad, por medio de la Policía de Salta y Defensa Civil, realizó más de 20 asistencias a vecinos afectados por el temporal que se registró en la tarde de ayer en la Capital y el Valle de Lerma. El trabajo se hizo con la cooperación del Cuartel de Bomberos Voluntarios Martín Miguel de Güemes y áreas municipales.

Se registraron más de 160 reportes ciudadanos al 911 por distintas situaciones vinculadas a la tormenta, como caída de árboles y cables.

En igual contexto, en La Caldera, se rescató a cuatro personas que habían quedado atrapadas en un islote debido a la crecida del río. Lo mismo ocurrió en Vaqueros donde se auxilió a dos adultos y tres niños. También colaboraron Bomberos Voluntarios locales.

Por otra parte, en Capital, en los barrios Santa Lucía, Centro, San Martín, Villa Cristina, Costanera, Santa Victoria, San Cayetano, Libertador, Ampliación El Carmen, Solís Pizarro y Villa Belgrano se registraron intervenciones por vehículos afectados por el agua, daños estructurales en viviendas y vías de circulación obstruidas, entre otras situaciones.

Continúan los relevamientos en zonas afectadas.